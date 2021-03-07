Sırbistan lideri Vucic: Batı'nın üzerimizdeki baskısı artarak sürüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasını bekleyen Batı'nın Belgrad üzerindeki baskısını giderek artırdığını kaydetti.

Toplantıdaki başlıca konulardan birinin de Kosova ve Metohiya’daki durum olduğunu belirten Vucic, “Batı'nın tümünde Sırbistan’ın Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmesi bekleniyor, sürecin özü budur. Bu isteğin, daha önce olduğundan daha önemli ve dramatik bir şekilde ifade edileceği gerçeğinden başka değişen pek bir şey olmayacak” dedi.

Şubat ayı sonunda Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan Avrupa Parlamentosu raporunu kategorik olarak kınayarak, AB’ye üye ülkeleri Kosova'nın bağımsızlığını tek taraflı olarak tanıma çağrısı yapan belgenin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

1999'da, Kosova Kurtuluş Ordusu'ndan Arnavut ayrılıkçılar ile Sırp ordusu ve polisi arasındaki silahlı çatışmalar, o zamanlar Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Yugoslavya'nın NATO güçleri tarafından bombalanmasına yol açmıştı. 17 Şubat 2008'de Kosova’nın Arnavut yönetimi tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'nın bağımsızlığını 115 ülke tanımış durumda. Sırbistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dâhil değil.