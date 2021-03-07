Yunanistan'ın On İki Ada törenlerinde gözler kadın cumhurbaşkanının ayakkabılarına çevrildi

Yunanistan'ın kadın cumhurbaşkanı, On İki Ada'nın entegrasyonunun 73. yıldönümü törenleri için gittiği Rodos'ta dağcılık ve trekking ayakkabılarıyla boy gösterince tepki çekti.

Türkiye ile Doğu Akdeniz çekişmesine koşut, On İki Ada'nın entegrasyonunun 73. yıldönümü törenleri için Rodos'a giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun giyim kuşamı eleştiri konusu oldu.

Kadın cumhurbaşkanı, Rodos'ta askeri törene katılmanın yanısıra müze ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Η 7η Μαρτίου του 1948 αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τα νησιά της Δωδεκανήσου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ >> https://t.co/9Cftc1Qgus pic.twitter.com/hj4bMiMWQI — zougla.gr (@zougla_online) March 7, 2021

Sakellaropulu'nun havaalanına inişte ve Arnavut kaldırımı sokaklarda yürürken dağcılık ayakkabısı giymesini merceğe alan medyada, "Kutsal adaya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı. Adanın önemimi ayaklar altına aldı" gibi yorumlar yer aldı.

H Κατερίνα Σακελλαροπούλου στη Ρόδο, με παπούτσια Hogan -Τα σχόλια και η (άδικη) κριτική [εικόνες] #iefimerida https://t.co/RZ67ZkTHUU — iefimerida (@iefimerida) March 7, 2021

Sakellaropulu, askeri törenlerde topuklu ayakkabıyla boy gösterdi.

President Sakellaropoulou (@PresidencyGR) attends celebration for the Integration of the Dodecanesehttps://t.co/pjEFcBHRbd — ANA-MPA news (@amna_newseng) March 7, 2021

Programında Rodos'un ardından Meis Adası'ndaki törenlere katılmak bulunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ile Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis'in birlikte yapacağı açıklamalarda Türkiye'ye mesaj göndermesi bekleniyor.

Daha önce Atina, Türkiye'nin yanı başında bulunan Meis Adası'na Yunan Cumhurbaşkanı'nın 13 Eylül'deki ziyaretinden önce ağustos ayında turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk ederek gerilimi tırmandırdı. Türk Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasında, bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğu tepkisini verdi. Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddeden Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlı olduğunu belirtti.

Osmanlı'nın uzun egemenliğinin ardından 1912'de İtalya'nın işgal ettiği On İki Ada, 2. Dünya Savaşı sonrası Ankara'nın itirazlarına rağmen Atina ile Roma arasında 1947'de varılan barış anlaşmasıyla Yunanistan'a geçmişti.