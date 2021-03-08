İtalya Sağlık Bakanı: Onaylanması halinde Sputnik V aşısını kullanmaya hazırız

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ‘Rus Kovid-19 aşısına açık olduğunu’, Avrupalı ve İtalyan düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde aşının ülkede kullanımı ve muhtemel üretimi konusunu Rus yetkililerle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

İtalyan devlet televizyonu Rai 3’e konuşan Speranza, Rus Kovid-19 aşısının Avrupalı ve İtalyan düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde İtalya’da kullanımı ve muhtemel üretimi konusunu Rus yetkililerle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Speranza, “Aşı işe yarıyorsa, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İtalya İlaç Ajansı (Aifa) bize aşının etkili ve güvenilir olduğunu söylerse, üzerinde çalışan bilim insanlarının uyruğu ya da bu fikrin hangi ülkede doğduğu beni pek te ilgilendirmez. Bu nedenle Rus aşısına ve dünyada karşımıza çıkabilecek diğer aşılara kesinlikle açığım, yeter ki ilgili kurumların yapması gereken kontrol ve denetimler iyi sonuç versin” dedi ve şöyle devam etti:

“AstraZeneca, Pfizer ve Moderna aşılarını ancak EMA ve Aifa ‘Ok, bu aşılar güvenilir ve etkili’ dedikten sonra kullanmaya başladık. Rus aşısı ile ilgili de böyle bir gelişme olduğunda, ki umarım yakın zamanda olur, Rus yetkililerle belki de üretimi de güçlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız.”

Speranza, Italy's Minister of Health: "I’m open to Sputnik V as long as the checks of the relevant agencies are successful; we’re ready to collaborate with the Russian authorities to strengthen production. Nationalistic barriers make no sense.”

👇https://t.co/WRRgjtROU6 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021

​Şu anda küresel düzeyde başlıca hedefin, nüfusun mümkün olan en geniş şekilde aşılanması olduğunu ve bu nedenle ‘360 derece hareket etmek gerektiğini’ vurgulayan Speranza, “Bu nedenle bir takım milliyetçi engelleri koymanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

RDIF: Sputnik V’nin İtalya’da üretimi ile ilgili görüşmeler yapıyoruz

Diğer yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, fonun Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin İtalya’da üretilmesi amacıyla İsviçreli Adienne Pharma&Biotech şirketi ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu açıkladı.

İtalyan devlet televizyonu Rai 3’e konuşan Dmitriyev, “İtalya hükümeti ile görüşmeler yapıyoruz. Sputnik V'ye hevesli olan ve bu aşıyı üretmek isteyen birçok bölge var” ifadelerini kullandı.

RDIF’in Sputnik V’nin İtalya’daki üretimi konusunda Adienne Pharma&Biotech şirketi ile ilk kez iş birliği yaptığına dikkat çeken Dmitriyev, Rus aşısının İtalya’daki üretiminin önümüzdeki haziranda başlayabileceğini ve üretilen aşı miktarının yılsonuna kadar 700 milyon doza ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

RDIF CEO Kirill Dmitriev to RAI 3: SputnikV production in Italy could start in June at Adienne Pharma & Biotech facilities, many Italian regions already expressed interest in the Russian vaccine; tens of millions of doses could be made in the country.

👇https://t.co/rzgI9vFwXQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021

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