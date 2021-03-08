'AB Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kıbrıs lideri Tatar'dan Atatürk portresini ve bayrakları kaldırmasını istedi' iddiası

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi öncesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bayrakları ile Atatürk tablosunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kaldırılmasını istediği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre Borrell, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile yapacağı görüşme öncesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bayrakları ile Atatürk tablosunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kaldırılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın olaya sert tepki göstererek, 'şartların asla kabul edilmeyeceğini' Borrell’e aktardığı bildirildi. Bunun üzerine bir krize neden olmak istemeyen Borrell'in, Kuzey Kıbrıs'a geçerek Tatar ile görüşme yaptığı belirtildi.

Very good discussion with President @AnastasiadesCY on the #Cyprus settlement. Engaging in @UN 5+1 talks is essential, for the benefit of all Cypriots, the region and the EU.



There is a real opportunity that needs to be seized. pic.twitter.com/SyzQDWnnmP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 5, 2021

Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis ile iyi bir görüşme yaptığını anlatan Borrell, Tatar ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise 'iyi' ifadesini kullanmadı.