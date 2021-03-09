Tihanovskaya: Rusya'yla ilişkileri mevcut seviyede tutmalıyız

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, Minsk'in Moskova'yla müttefik olduğunu ve ilişkilerin bu seviyede korunması gerektiğini söyledi. Belaruslu siyasetçi, ABD Başkanı Biden'la görüşme niyetinde olduğunu da belirtti.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Tihanovskaya, Belarus'taki mevcut yönetime destek veren Rusya'nın politikasının hayal kırıklığı belirterek "Bağımsız bir ülke olarak kalmak istiyoruz, ülkemizi geliştirmek istiyoruz. Rusya'yla müttefikiz ve bu değişmeyecek. Rusya'yla büyük ticari ilişkilerimiz var ve bunun aynı seviyede kalmasını istiyoruz. Rusya'yla mevcut ilişkileri sürdürmeliyiz" dedi.

'Biden'la görüşmeyi umuyorum'

Tihanovskaya, Washington'u ziyaret etmek ve ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek istediğini söyledi.

Şu anda ABD'nin Belarus'la ilgilendiğini, Belarus'un demokrasi yolundaki hareketini desteklediğini ve krizin çözümünde belirli oranda yer aldığını kaydeden Tihanovskaya, "Washington'a bir ziyaret düzenlemeyi planlıyorum ancak Kovid-19 sorun teşkil ediyor. Şu anda bir tarih yok ancak ziyaret sırasında Başkan Biden'la görüşmeyi umuyorum" diye konuştu.