Sırbistan lideri Vucic’in konuşmalarının dinlenmesini değerlendiren Başbakan Brnabic: Darbe girişimi

Sırbistan’ın popüler televizyon kanallarından TV Pink’e konuşan Brnabic, Devlet Başkanı Aleksandr Vucic'in konuşmalarının dinlemesini darbe girişimi olarak nitelendirdi.

Brnabic, “Bunun başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere güvenlik servislerinde ve aynı zamanda benim de ait olduğum (iktidardaki) Sırp İlerleme Partisi'ndeki insanların bir birlikteliği olduğunu düşünüyorum. Bu birliktelik Sırbistan'daki suç örgütlerini, mafyayı ve medyanın bir kısmını, aynı zamanda adalet sisteminin de bir kısmını kapsıyor ve hiç şüphesiz dış istihbarat servislerinin müdahalesi de söz konusu” diye konuştu.

Sırp Başbakan, komplocuların Vucic'i ‘fiziksel ya da başka bir şekilde ortadan kaldırmaya’ çalıştığını sözlerine ekledi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Güvenlik Konseyi’nin toplantısının ardından devlet başkanının ve aile üyelerinin yaptığı konuşmaların 1.572 kez yasadışı bir şekilde dinlendiğini, dinleme olayına İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerinin dahil olduğunu açıklamıştı.

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Novi Sad Belediye Başkanı Miloş Vucevic, komploya ayrıca ‘bakanların, direktörlerin ve diğer parti görevlilerinin de karıştığını’ ileri sürdü, fakat şüphelilerin isimlerini vermedi.