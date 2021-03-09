TürkAkım'dan Bosna'ya ilk doğalgaz teslimatı nisan ayında

Bosna-Hersek'te yayınlanan günlük gazete Dnevni Avaz, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, TürkAkım boru hattı üzerinden ilk Rus gazı sevkiyatının nisan ayı başında ülkeye ulaşacağını yazdı.

Dnevni Avaz'a konuşan Bosna-Hersek Enerji Başkanı Nermin Djindjic, TürkAkım'a geçtikten sonra düşük nakliye maliyetleri sayesinde yerli tüketiciler için gaz fiyatlarının düşebileceğini söyledi.

Halihazırda Bosna-Hersek neredeyse tüm doğalgazını Ukrayna üzerinden alıyor.

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'nın güneyine taşıyan TürkAkım boru hattı, 2020'nin ocak ayında faaliyete geçmişti.

TürkAkım üzerinden Rus gazını ilk alan ülke Türkiye olmuş, ardından Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya da hatta bağlanmıştı. 2021 başında TürkAkım ağına Sırbistan ve Bosna Hersek de katılmıştı. Gazın Sırbistan üzerinden Macaristan ve Avusturya'ya ulaştırılması planlanıyor.