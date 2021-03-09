İtalya, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 100 bini geçtiği ikinci Avrupa ülkesi oldu

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi. Böylelikle İtalya, İngiltere'nin ardından Avrupa'da koronavirüs ölümlerinin 100 bini aştığı ikinci ülke oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşın yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı

Bu arada İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni tip koronavirüse karşı aşı yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Roma'daki kitlesel aşılamada sıranın 1941 ve öncesinde doğanlara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne giderek aşısını olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 79 yaşındaki Mattarella'ya, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşısından uygulandığı belirtildi.

Kitlesel aşılamada 27 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarından başlatan İtalya'da şu ana kadar 5 milyon 587 bin 592 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 697 bin 225'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Aşılamaya hızlı giriş yapan ancak sonrasında Avrupa genelinde tedariklerde yaşanan gecikmeler nedeniyle kitlesel aşılamanın yavaşladığı İtalya'da nisan ayından itibaren tedariklerin hızlanması ve yaza kadar aşı olmak isteyen herkesin aşılanması hedefleniyor.