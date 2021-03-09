RT, Alman Bild gazetesini dava etmeye hazırlanıyor

RT'nin Almanca servisinden yapılan açıklamada, "RT DE, 'casusluk' suçlamalarından sonra Alman gazetesi Bild'e karşı dava açmaya hazırlanıyor. Alman gazete, materyalinde, RT DE'nin Aleksey Navalnıy'ı takip ettiğini iddia ediyor" ifadelerine yer verildi.

RT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni Dinara Toktosunova, açıklamasında "Almanca bilmeyen okurlarımıza şunu açıklamak isteriz: Bild'in yazısı hiç de RT Deutsch'un Rus özel servislerinin talimatı üzerine inanılmaz yetenekli bir Alman araştırmacıya Navalnıy'ı takip ettirmesiyle ilgili değil. Yazının Rusçası, 'Vasat bir gazeteci olan Daniel Lange, Almanya'da FBK'nın (Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı) izini sürerek en ufak bir materyal bile elde edemedi ve işini yapması istenen yazışmayı ifşa etmeye kalkıştı' şeklinde" dedi.

'Bild gazetesinin şizofasi konusunda bir efsane' olduğunu kaydeden Toktosunova, "Bizi casuslukla suçlamak ve aynı anda Navalnıy'ın tüm hareketlerinin, konvoyunun, korumasının ve hastane odasının görsellerini yayınlamak... Eğer Rus özel servisleri herhangi ek bilgiye ihtiyaç duysaydı BILDplus'a abone olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Toktosunova, Alman kanunlarının, basını, 'kamuyu ilgilendiren şeyler hakkında bilgi toplamasına izin vererek koruduğunu' anımsattı.