Rusya'nın Minsk Büyükelçisi, Belarus muhalefetiyle görüşmeyi reddetti

Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev, Belarus muhalefetinin görüşme talebinde bulunduğunu, ancak muhalefetin kurduğu Koordinasyon Konseyi'nin devletin temellerini bozmayı amaçladığı için görüşmeyi reddettiğini söyledi.

Rus medyasına konuşan Büyükelçi Dmitriy Mezentsev, "Rusya Büyükelçiliği, Belarus Cumhuriyeti'nin devlet temellerini bozmaya yönelik çalışmalar yürütmeyen kamu güçleriyle görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Koordinasyon Konseyi ile Rusya arasında iş birliği dahil farklı konuların ele alınmasının planlandığını söyleyen Rus diplomat, ancak bu konseyin özünü anlamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişiler kimseler tarafından seçilmedi ve arkalarında milyonların desteği yok. Bu insanlar, kendi kendine yetki verdi. Şimdi bu eylemlerin motivasyonunu belirlemek bizim işimiz değil, ama bunlar, belki kitapseverler, filatelistler, nümismatçılar, belirli bir kulübün hayranları gibi kamu derneklerinden biri. Fakat bu durumda kamusal alanda kulüp çalışmalarına girmeli, hükümet devirmeye girişmemeliler."

Mezentsev, Belarus yönetiminin, Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasına tepkisini de 'uygun ve anayasal' olarak nitelendirdi.

Belarus'ta, geçen yılın ağustos ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından muhalefet, eski aday Svetlana Tihanovskaya'nın girişimi üzerine Koordinasyon Konseyi'ni kurmuştu. Konseyin amacı olarak, iktidarın barışçıl yollarla devri gösterilmişti. Koordinasyon Konseyi kurulduktan sonra anayasal düzeni yıkma çağrıları ile ilgili maddeden ceza davası açılmıştı.

Tihanovskaya, geçen hafta, Belarus muhalefetinin uzun zamandır Rusya yönetimiyle temas kurmaya çalıştığını ama yanıt alamadıklarını açıklamıştı.