Fransa'da kafası kesilerek öldürülen öğretmen hakkındaki 'Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği' iddiası yalan çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir bıçaklı saldırıda başı kesilerek öldürülen Samuel Paty isimli öğretmen hakkında ortaya atılan, 'ders sırasında Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği' iddiasının sahibi olan öğrenci, iddiasının gerçeği yansıtmadığını itiraf etti.

Paris'te geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen saldırıda, 47 yaşındaki öğretmen Samuel Paty, görev yaptığı Bois d'Aulne ortaokulu yakınlarında bıçaklı bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından yapılan incelemelerde, 13 yaşındaki bir öğrencinin, Paty'nin ders esnasında Hz. Muhammed karikatürü göstermek için Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini istediği yönündeki iddialarını babasıyla paylaştığı belirtilmişti.

Söz konusu iddia, öğretmen Paty aleyhinde şikayetlerin ve online kampanyaların başlatılmasına sebep olmuştu. Paty, hakkındaki şikayet ve online kampanyalardan kısa bir süre sonra okul yakınlarında düzenlenen bir bıçaklı saldırıda öldürülmüştü.

Ancak Euronews'in haberine göre, Kasım ayında polis soruşturmasında edinilen bilgilere göre, iddiayı ortaya atan kız öğrencinin bahsi geçen 6 Ekim tarihli derse 'hastalık sebebiyle' katılmadığı ortaya çıktı. Paty'nin aile avukatı Virginie Le Roy, "Kızın içerisinde bulunduğu durumun savunulacak hiçbir yanı yok. Dava dosyasındaki tüm unsurlar, kızın yalan söylediğini en başından beri kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

İsmi resmi olarak açıklanmayan genç kızın, 'iftira niteliğinde ihbar' ile suçlandığı belirtildi. Genç kızın avukatı Mbeko Tabula AFP'ye verdiği demeçte, öğrencinin 'bir dizi olaylar zincirine kapılmış hissettiği için' yalan söylediğini ve 'arkadaşları ondan onların sözcüsü olmasını istediği için' bu yalanı ortaya attığını kaydetti. Avukat Tabula, "Gerçek bir tedirginlik söz konusuydu, bu mesajı öne çıkarmak için buna bir şeyler eklemek zorunda hissetti" dedi.

Öğretmen Paty'nin avukatı Virginie Le Roy genç kızın babası Brahim Chnina'yı da yalan söylemekle suçladı. Brahim Chnina ve Abdelhakim Sefrioui isimli İslamcı aktivist, 'cinayette suç ortaklığı' suçlamasıyla yargılanıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen bıçaklı saldırıda, 18 yaşındaki Çeçen mülteci, Paty'nin kafasını keserek öldürdükten sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırganın saldırıdan önce, öğrencilere Paty'yi teşhis etmeleri için para teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

Savcılar, öğretmen Samuel Paty aleyhinde başlatılan online kampanya ile cinayet arasında 'doğrudan nedensel bağlantı' bulunduğunu kaydetti. Dava kapsamında toplamda 14 kişi hakkında suçlamada bulunulurken, adı geçenlerden 3'ünün Paty'nin arkadaşı olduğu, 6'sının ise ortaokul öğrencisi olduğu belirtildi.