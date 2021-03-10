AB: Suriye'de siyasi geçiş olana kadar yaptırımlar sürecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Suriye'de siyasi bir geçiş olana kadar yaptırımlar sonlandırılmayacak, normalleşme olmayacak, yeniden inşa çalışmaları desteklenmeyecek" dedi.
Suriyelilerin 10 yılda ölüm, açlık, işkence, varil bombaları ve kimyasal silahlara maruz kaldığını belirten Borrell, "Rusya ve İran'ın desteğine rağmen Esad bu savaşı kazanamayacak. Sürdürülebilir tek yol siyasi çözümdür" dedi.
Borrell, BM'nin yürüttüğü siyasi sürecin tıkandığını ve Esad rejiminin, yeni anayasa için oluşturulan komisyonun çalışmasını engellediğini ifade ederek, "Esad, özgür ve adil seçimler yapılmasını istemiyor. Esad kendi kazanacağı bir seçim istiyor" diye konuştu.
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