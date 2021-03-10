İngiltere'nin resmi fare avcısı kedi Larry karantinada kilo aldı: 'Ödül mamaları azaltılmalı'

İngiltere'de Birleşik Krallık Başbakanı ile Hazine Şansölyesi'nin resmi konutlarını ve ofislerini barındıran Downing Street’inde ‘Kabine ofisinin baş farecisi’ olarak görev yapan kedi Larry'nin karantina sürecinde kilo aldığı ve ödül mamalarının azaltılması gerektiği belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan başbakanlık konutunda baş fare avcısı olarak görev yapan Larry isimli kedi, sağlık check-up'ından geçirildi.

Veteriner hekimler, insan yaşıyla 72'ye denk gelen 14 yaşındaki Larry'nin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirterek "Yaşlı bir kediye göre gayet iyi gidiyor" açıklaması yaptı.

Ancak veterinerler başbakanlık binası 10 Numaraya gönderdikleri notta, Larry'nin karantina süresince 500 gram aldığı ve ödül mamalarının azaltılması gerektiğini belirtti.

Larry’nin kalbi, ciğerleri, böbrekleri ve karaciğerlerinde ise herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Karın bölgesindeki sarkmanın ise 14 yaşındaki bir kedi için normal olduğu belirtildi.

Mirror'da yer alan habere göre, Larry veterinere gittiği sırada aracın içerisinde huzursuzlanarak miyavlasa da kontrol sırasında sakin kaldı. Haberde, Larry'nin kan değerleri için ölçüm yapıldığı sırada hiç acı hissetmediği ve basın mensuplarıyla adeta 'flört ettiği' ifade edildi.

David Cameron başbakanlığında 'baş fare yakalayıcı' olarak '10 Numara'da yaşamaya başlayan Larry, 2011 yılından beri başbakanların aileleriyle yaşıyor. Larry, geçen 16 Şubat'ta ise görevindeki 10. yılını tamamladı.

Larry'nin başlıca resmi görevleri arasında misafirleri karşılamak, asayişi sağlamak ve farelere savaş açmak bulunuyor.