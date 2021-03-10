Atina'da polis şiddetini protesto eden eylemciler, bir polis memurunu motosikletinden devirip dövdü

Atina'da polis şiddetini protesto gösterilerinde maskeli bir grubun karakola yürümesiyle çatışma çıktı. Uluslararası haber ajansları, çatışmalar sırasında bir polis memurunun başından yaralanmış kanlar akar halde yerde yatarken görüntülerini geçti. Eylemcilerin motosikletinden aşağı sürükleyip dövdükleri polisin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yunanistan'ın sağcı Kiriakos Miçotakis hükümetinin polisin üniversite kampüsüne girip konuşlanmasına izin veren yasasına yönelik protestolarla sarsıldığı dönemde, polisin koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle genç bir erkeği copla feci şekilde dövdüğünü gösteren video başkenti savaş alanına çevirdi.

Atina'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protestolarda 200 maskeli eylemcinin Nea Smyrni mahallesinin karakoluna yönelmesiyle çatışmalar çıktı.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS Uluslararası haber ajansları, Atina'daki çatışmalar sırasında bir Yunan polis memurunun başından yaralanmış kanlar akar halde yerde yatarken görüntülerini geçti.

Eylemcilerin motosikletinden aşağı sürükleyip dövdükleri polisin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını duyuran polis, 10 kişiyi gözaltına aldığına açıkladı. Ayrıca iki polis memurunun daha yaralandığı belirtildi.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS Çöp konteynırlarını ateşe veren eylemciler karakola Molotof kokteylleri ve taş atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. (Atina, Yunanistan)

Başbakan Miçotakis bir açıklama yaparak bu üzücü şiddet görüntülerinin son olmasını dileyerek "Kimsenin bizi bölmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Muhalefetteki solcu parti SYRİZA, 'şiddete başvurarak barışçı gösteriye gölge düşürenleri' kınadı.

Greece violence: Officers injured in police brutality protests https://t.co/uVKDcJ5Vti — BBC News (World) (@BBCWorld) March 9, 2021

Videoda Nea Smyrni'deki meydanda polis tarafından dövülürken "Acı çekiyorum" diye bağırdığı duyulan 29 yaşındaki üniversite öğrencisine atıfla "Parklar acı çekmek değil gülüp eğlenmek içindir" ve "Polis mahallerimizden defol" gibi sloganlar yazan dövizler taşıyan protestocular, polisin çocukların gözü önünde vatandaş dövmesine öfkelerini dile getiren sloganlar attı.

Atina'da pandemi nedeniyle sadece temel ihtiyaçların giderilmesi için dışarıya çıkılan evde kalma uygulaması yürürlükte.