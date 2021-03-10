Estonya’da AstraZenaca kullanımı askıya alındı

Estonya, Avusturya’da AstraZeneca aşısı yapan bir kişinin ölmesi ve diğer bir kişinin de hastalanması ilgili soruşturma bitene kadar bu aşının kullanımını askıya aldı.

ERR haber portalının aktardığına göre, Estonya İlaç Departmanı, 8 Mart'ta AstraZenaca aşısının kullanımına ara verilmesi için Sağlık Departmanı’na başvurdu. Sağlık Departmanı yetkilileri, tüm aşılama merkezlerini arayarak AstraZenaca aşısının kullanımını askıya almasını istedi.

Sağlık Departmanı Direktör Yardımcısı Mari-Anne Härma, yerel medyaya açıklamasında, “Bazen öyle durumlar oluyor ki, soruşturma zaman aldığı için bir partinin kullanımı askıya alınabiliyor. Bunda alışılmadık bir durum yok” ifadesini kullandı.

Härma, “Hangi merkezde ne kadar aşı kaldığına ilişkin bilgi topladık. Büyük kısmı kullanıldı bile. Soruşturma bitene kadar elde kalan aşı kullanılmayacak” dedi.

Avusturya, 7 Mart Pazar günü, bir kişinin ölmesi ve bir kişinin de hastalanması vakaları araştırılıncaya kadar önlem olarak AstraZenaca aşısının kullanımını askıya aldığını duyurmuştu.

Batı medyasının haberine göre, Avusturya’da 49 yaşındaki bir kadın kan pıhtılaşma sorunu nedeniyle hayatını kaybederken 35 yaşındaki bir başka kadında akciğer embolisi gelişti. Bu kadının artık iyileşmek üzere olduğu ifade edildi.

Avusturya İlaç Departmanı, “Şu anda bu vakaların aşıyla bağlantısı kanıtlanmadı” diye açıkladı.

Estonya’da geçen hafta AstraZenaca aşısı yapılan 31 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Härma, “Elimizdeki bilgi, bu vakanın Avusturya’dan gelen partiyle bağı olmadığını gösteriyor” diye konuştu.