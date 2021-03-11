Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Libya'da Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesi hakkında yorum

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'ye güvenoyu vermesi hakkında "Şimdi geçici hükümet, ülke çapında özgür seçimler düzenleme gibi kritik bir görevi üstleniyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye güvenoyu vermesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Maas, açıklamasında "Bugün Libya için önemli bir gün. Yıllarca süren çatışmalardan sonra, ülke meclisi siyasi sürecin ilerlemesinin önünü açtı" diyerek, "Şimdi geçici hükümet, ülke çapında özgür seçimler düzenleme gibi kritik bir görevi üstleniyor. Ülke yeniden birleştirilmeli, hukukun üstünlüğünü koruyan yapılar kurulmalı ve güçlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Important day for Libya: HoR has paved the way for the political process to go forward. The interim government has assumed the critical task of preparing for free national elections. 🇩🇪 will continue to support Libya & Special Envoy @UNJanKubis in this matter. - @HeikoMaas — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 10, 2021

Berlin Konferansı'ndan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra önemli bir kilometre taşına ulaşıldığı vurgusunu yapan Maas, siyasi çözüme ön ayak olan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerine teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, ayrıca ülkedeki tüm karar alıcıları iktidar geçişini desteklemeye çağırarak, "Uluslararası paydaşlar da bir sonraki adımlarını atarken Libya'ya yapıcı destek sunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'in üzerine düşeni yapacağı taahhüdünü veren Maas, hem Libya'yı, hem de Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi'ne aktif olarak destek sunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.