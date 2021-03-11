Apple'dan Almanya hamlesi: 3 yıl içinde 1 milyar euro yatırım yapılacak

Apple tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da yeni bir kampüs ve geliştirme merkezi inşa etmek için önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Almanya'da 1981 yılından beri faaliyet yürüten şirket, Münih'te bulunan ve 1500 kişiden oluşan personeliyle Avrupa'daki en büyük mühendislik grubunu oluşturuyor.

Yeni projeyle birlikte Münih'te 'Avrupa Silikon Tasarım Merkezi' oluşturmayı planlayan Apple, 5G teknolojisine odaklanacağını ve böylelikle 'yüzlerce yeni iş imkanı yaratılacağını' açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5G teknolojisinin yeni sınırlarını keşfetmekten, dünyaya hız ve bağlantı getiren yeni nesil teknolojilere kadar, Münih mühendislik ekiplerimizin keşfedeceği şeyler için daha fazla heyecanlanamazdım. Münih 40 Apple'a ev sahipliği yapıyor, yolculuğumuzun bir parçası oldukları için bu topluluğa ve Almanya'ya minnettarız" ifadelerini kullandı.

Apple'ın hali hazırda Almanya'da 4 bin çalışanı bulunuyor ve şirket, geçen 5 yıl içerisinde Alman şirketlerle yaptığı çalışmalarda 15 bin euro harcadığını açıkladı.

Toplamda 30 bin m2'lik alana kurulacak olan yeni üretim tesisi ise, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alacak.