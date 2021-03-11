Danimarka'da AstraZenaca aşısının kullanımı geçici olarak askıya alındı

Danimarka, bazı vatandaşlarda kan pıhtılaşması görülmesinin ardından AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, AsrtaZenaca aşısı olduktan sonra bazı kişilerde kan pıhtılaşması görüldüğünü, bu nedenle 'önlem' için aşının kullanımını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

Danimarka Sağlık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kararın 'AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı uygulanan bazı kişilerde ciddi kan pıhtısı vakalarının görülmesinin ardından' alındığını bildirdi.

'Henüz kesin bir bağlantı tespit edilemedi'

Açıklamada ayrıca, henüz aşı ile kan pıhtılaşması arasında kesin bir bağlantı olduğunun tespit edilmediği de belirtildi.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de söz konusu bilgileri teyit ederek, "Erken önlem alıyoruz, konunun iyice araştırılması gerekiyor" dedi.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

Business Insider'ın aktardığına göre, ​Avrupa İlaç Kurumu (EMA) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir kişinin damalarında çok sayıda kan pıhtılaşması tespit edildiği ve aşılamadan 10 gün sonra öldüğü belirtildi. Açıklamada, "Şu anda aşılamanın bu koşullara neden olduğuna dair kesin gösterge yok" denildi.

AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısına şu ana kadar 50'den fazla ülkede acil kullanım izni verildi.