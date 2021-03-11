Prens William'dan kardeşiyle eşine cevap: Kraliyet ailesi kesinlikle ırkçı değil

'Britanya kraliyet ailesinde son 85 yılın en büyük krizi' diye nitelenen Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın bir röportajda aileye yönelttiği ırkçılık suçlamalarına ağabeyden yanıt geldi.

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eski aktris eşi Meghan Markle'ın ünlü talk şovcu Oprah Winfrey'e verdiği mülakatta kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamasıyla ilgili Harry'nin ağabeyinden açıklama geldi.

Prens William, Meghan Markle'le evlenmesinden beri aralarına kara kedi giren kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını, ancak kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını söyledi.

Oprah röportajından üç gün sonra bir etkinlikte "Henüz onunla konuşmadım, ama konuşacağım" diyen Prens William, kraliyet ailesinin ırkçı olup olmadığı sorusunu "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diye yanıtladı.

Röportajda ikinci çocuğuna hamile Meghan, ilk çocuğu Archie'ye hamileyken ve henüz cinsiyeti bilinmezken protokolden farklı olarak 'prens' ya da 'prenses' unvanı vermek istemediklerini söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Hamileyken doğacak çocuğuma güvenlik sağlanmayacağı, unvan verilmeyeceğiyle ilgili konuşmalar yapıyorduk. Ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar vardı."

Prens Harry de o dönem bu konuşmalardan şoke olduğunu söylemişti.

5 aylık hamileyken intiharı düşündüğünü, o dönem hayatına son vermenin herkes için en iyisi olacağına inandığını paylaşan Meghan Markle, yardım almak için bir yerlere gitmesi gerektiğine dair 'kurumdan' destek istediğini, ama bunun 'kurum' için iyi olmayacağından reddedildiğini anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"O konuşmayı daha dünmüş gibi hatırlıyorum. 'Seni anlıyoruz, ne kadar kötü olduğunu görüyoruz ama seni korumak için yapabileceğimiz bir şey yok çünkü kurumun ücretli bir çalışanı değilsin' dediler."

Prens Harry de babası Veliaht Prens Charles'ın kendisine yardımcı olmadığını, ağabeyiyle de aralarında mesafe olduğunu, yollarının ayrıldığını dile getirmişti.

Röportaj, kanal yayınından Britanya'da 12.4, ABD'de 17.1 milyon izleyiciye ulaştı.