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    Obezite - çocuk - obez çocuk

    İngiltere'de aşırı kilolu iki çocuk mahkeme kararıyla koruyucu ailelere verildi

    © AFP 2021 / JOHN MOORE
    Avrupa
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    İngiltere'de sosyal hizmetler, tüm uyarılara rağmen aşırı kilolu çocuklarına sağlıklı yemek ve egzersiz alışkanlıklarını edindirmedikleri gerekçesiyle bir aileye dava açtı. Mahkeme, çocukların koruyucu ailelere verilmesine karar verdi.

    İngiltere Sussex'de, sosyal hizmet uzmanları aşırı kilolu iki kardeş için harekete geçti. Aileyle görüşerek çocukları diyet programına sokan ve spor salonu üyeliklerini ödeyen uzmanlar, aylar geçmesine rağmen çocukların kilolarında azalma olmadığını fark edince konuyu mahkemeye taşıdı. 

    Yargıç Gillian Ellis, ebeveynlerin sosyal hizmet görevlilerinin belirttiği kaygıların ciddiyetini anlamamış gözüktüklerini, çocuklarına sınır koymayı başaramadıklarını, sağlıklı yemek ve egzersiz alışkanlıklarını teşvik etmediklerini söyledi.

    Çocukların 'daha sağlıklı yaşama yollarını öğrenme' ve kilo vererek sağlıklarını iyileştirme şansına ihtiyaçları olduğunu belirten Ellis, ayrıca, yetersiz ev koşulları ve kişisel bakım konusunda rehberlik eksikliği konusunda da endişeler olduğunu kaydetti.

    'Dava üzücü ve sıradışı'

    Davayı 'çok üzücü ve sıradışı' olarak nitelendiren Ellis, "Çocuklar kibar ve zeki. İyi yetiştirilmişler ancak yerel yetkililer, ebeveynlerin çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığından endişe duyuyor çünkü her iki çocuk da aşırı kilolu ve anne-baba çocukların bu durumu yönetmelerine yardımcı olmuyorlar" dedi. 

    Yargıç ayrıca annenin, koronavirüs salgını kısıtlamaları yüzünden çocukların egzersiz yapamadıklarını söylediğini belirtti ancak yine de evde ya da yürüyerek egzersiz yapılabileceğini kaydetti.

    Mahkeme, çocukların koruyucu aile bakım sistemine alınmasına karar verdi. Ailenin ve çocukların kimlikleri açıklanmadı. 

    İngiltere'de daha önce de benzer vakalar yaşanmıştı. 2012'de beş yaşındaki bir kız çocuğu, ağırlığının 65 kiloyu geçmesinin ardından koruyucu aileye verilmişti. 2014'teki verilere göre beş yıllık bir sürede 75 obez çocuk koruyucu ailelere verildi.

     

    Etiketler:
    Çocuk, obez, Obezite, İngiltere
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