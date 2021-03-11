Danimarka'da çocuklara dini nikah kıyılması yasaklandı

Danimarka parlamentosu, dini çocuk evliliklerini engellemek amacıyla daha katı cezalar getirecek olan yasa tasarısını onayladı.

Yasaya göre, reşit olmayan bireylerin tarafı olduğu bu evlilikleri gerçekleştiren kişiler ve dini liderler, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak veya sınır dışı edilecek. Aynı cezanın, çocuklarının bu tür evliliklere girmesine izin veren ebeveynler için de geçerli olacağı belirtildi.

Siyasi partiler, bu konuda sosyal kontrolün Danimarka'ya ait olmadığını düşündükleri için yasa tasarısına 'evet' dediklerini belirtti.

Göç Bakanı Mattias Tesfaye ise Fredericia Avisen gazetesine verdiği demeçte, "18 yaş altı olan dini evliliklerin, bireylerin iradesini yok saydığı ve zor kullanılarak gerçekleştiği için suç teşkil ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Parlamento tarafından onaylanan yasa, 15 Mart'ta yürürlüğe girecek.