Ermenistan'da Sputnik V ile aşılama süreci başladı

Henüz ülke genelinde toplu aşılama çalışmalarına başlayamayan Ermenistan'da koronavirüsün tedavisinde yer alan doktorların Sputnik V ile aşılanma süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ripsime Haçatryan, "Koronavirüsle mücadeleye katılan hastane çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşılamayla ilgili rakamlar önümüzdeki hafta netleştirilecek" dedi.

Haçatryan, Rusya'nın bu senenin başında Ermenistan'a bir parti Sputnik V aşısı hibe ettiğini de anımsattı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat’ta Sputnik V, AstraZeneca ve Pfizer aşılarının kullanımına onay vermişti.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan, geçen haftaki açıklamasında Rusya’yla Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisinin teslimiyle ilgili görüşmelerin tamamlandığını, COVAX mekanizmaları kapsamında aşı alımı yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.