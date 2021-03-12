Kayıt
14:10 12 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Polonya başkenti Varşova'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde LGBT+ hareketinin simgesi gökkuşağı bayraklarıyla yürüyenler

    'LGBT'den arınma' uygulayan Polonya ve Macaristan'a rest: Avrupa Parlamentosu, AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan etti

    © REUTERS / KACPER PEMPEL
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 18
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044015601_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_de30685105783fdedcf19ae730f612ab.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103121044015827-lgbtden-arinma-uygulayan-polonya-ve-macaristana-rest-avrupa-parlamentosu-abyi-lgbt-ozgurluk-bolgesi/

    AB üyesi Polonya ve Macaristan'daki LGBT+ karşıtı politika ve uygulamalara Polonya'da yaklaşık 100 belediyenin beldelerini 'LGBT'siz bölge' ilan etmesinin eklenmesi, yanıtsız kalmadı. Avrupa Parlamentosu (AP), AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan eden bir kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

    İktidardaki muhafazakar-milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) Avrupa Birliği (AB)  mevzuatına aykırı icraatlarıyla gündem olan Polonya'da yaklaşık 100 belediyenin beldelerini 'LGBT'siz bölge' ilan etmesine Avrupa Parlamentosu tepki verdi. Birliğin halk oyuyla seçilen tek organı, Polonya gibi AB üyesi Macaristan'daki hükümet açıklamaları ve yasal düzenlemelerin de LGBT+ bireylerin temel haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, alışılmadık bir misillemeye gitti. AP, AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan etti.

    AP'deki 141 hayır ve 46 çekimser oya karşı 492 oyla alınan kararda 'AB sınırları içerisinde LGBT+ bireylere yönelik her türlü nefret ve ayrımcılığın, AB Temel Haklar Şartı ile temel insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu' belirtildi.

    Kararda, Polonya İnsan Hakları Kamu Baş Denetçisi'nin (Ombudsman) 'LGBT+ ideolojisinden arındırılmış ilan edilen bazı bölge, ilçe ve belediyeler hakkında 9 şikayette bulunduğu, Polonya'daki idari mahkemelerin en az dördünün anayasaya aykırı olduğuna karar verdiği, Macaristan'daki yasal düzenlemelerin de LGBT+ bireylerin temel haklarını engellediği, anayasa değişikliğiyle evli olmayan çiftlerin evlat edinme hakkından mahrum bırakıldığını sıralandı. 

    AB sınırları içinde LGBT+ bireylerin hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya zulüm korkusu olmaksızın yaşamalarının ve cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özelliklerini kamuya açık şekilde sergilemelerinin güvence altına alındığını vurgulayan kararda, AB üyesi ülkelerin tümünden, LGBT+ kişiler dahil herkes için eşitlik ve temel hakların korunması, desteklenmesi ve haklarını tam olarak garanti edilmesi talep edilerek eklendi:

    "Parlamento, Avrupa Birliği'ni, LGBTİQ bireyler için özgürlük bölgesi olarak ilan eder."

    Kararda AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'na 'cinsel azınlıkların temel haklarını güvenceye almak için elindeki tüm araçları kullanması' çağrısı yapıldı. Bu kapsamda ihlal davası açılması, AB mali kaynaklarının dondurulması ve AB Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca cezai süreç başlatılması gibi önlemlere başvurulması istenildi.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP'deki oylama öncesi, "Kendin olmak ideoloji değildir. Kimliğindir. Onu kimse senden alamaz. AB evindir. AB, LGBTİQ özgürlük bölgesidir" diye tweetledi. 

    Von der Leyen, AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polonya ve Macaristan tarafından kullanılan 'LGBT+ ideolojisi' ifadesine "Kendiniz olmak bir ideoloji değildir. Bu senin kimliğin, kimse onu asla elinden alamaz" tepki gösterdi.

    Ezici çoğunlukla alınan kararı eleştiren AP'deki sağcı-muhafazakar-milliyetçi partiler, diğer grupların sol ideoloji ve propaganda yaptıkları söylemine sarıldı.

    Muhafazakar Reformist Grup'un PiS'li üyesi Ryszard Legutko, kararı 'absürt' diye nitelerken AP'den 'büyük bir ideoloji makinesi' diye söz etti.

    Aile politikalarının sadece üye ülkelerin kendi ulusal alanı olduğunu savunan Legutko, "Polonya'daki beldelerin geleneksel aileleri savunmaya ve çocukların cinsiyet teorileri ve diğer saçmalıkların dayatılarak beyninin yıkanmasını reddetmeye hakkı var" dedi. 

    Batı Avrupa'nın anaokulundan itibaren 'ideolojik propaganda' yaptığını savunan Legutko, "Bu ideolojinin okullarımıza, anne-babaların isteklerine karşı gelmesini istiyor muyuz" diye sordu. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
    Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet