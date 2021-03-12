'LGBT'den arınma' uygulayan Polonya ve Macaristan'a rest: Avrupa Parlamentosu, AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan etti

AB üyesi Polonya ve Macaristan'daki LGBT+ karşıtı politika ve uygulamalara Polonya'da yaklaşık 100 belediyenin beldelerini 'LGBT'siz bölge' ilan etmesinin eklenmesi, yanıtsız kalmadı. Avrupa Parlamentosu (AP), AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan eden bir kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

İktidardaki muhafazakar-milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) Avrupa Birliği (AB) mevzuatına aykırı icraatlarıyla gündem olan Polonya'da yaklaşık 100 belediyenin beldelerini 'LGBT'siz bölge' ilan etmesine Avrupa Parlamentosu tepki verdi. Birliğin halk oyuyla seçilen tek organı, Polonya gibi AB üyesi Macaristan'daki hükümet açıklamaları ve yasal düzenlemelerin de LGBT+ bireylerin temel haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, alışılmadık bir misillemeye gitti. AP, AB'yi 'LGBT+ özgürlük bölgesi' ilan etti.

AP'deki 141 hayır ve 46 çekimser oya karşı 492 oyla alınan kararda 'AB sınırları içerisinde LGBT+ bireylere yönelik her türlü nefret ve ayrımcılığın, AB Temel Haklar Şartı ile temel insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu' belirtildi.

Kararda, Polonya İnsan Hakları Kamu Baş Denetçisi'nin (Ombudsman) 'LGBT+ ideolojisinden arındırılmış ilan edilen bazı bölge, ilçe ve belediyeler hakkında 9 şikayette bulunduğu, Polonya'daki idari mahkemelerin en az dördünün anayasaya aykırı olduğuna karar verdiği, Macaristan'daki yasal düzenlemelerin de LGBT+ bireylerin temel haklarını engellediği, anayasa değişikliğiyle evli olmayan çiftlerin evlat edinme hakkından mahrum bırakıldığını sıralandı.

AB sınırları içinde LGBT+ bireylerin hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya zulüm korkusu olmaksızın yaşamalarının ve cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özelliklerini kamuya açık şekilde sergilemelerinin güvence altına alındığını vurgulayan kararda, AB üyesi ülkelerin tümünden, LGBT+ kişiler dahil herkes için eşitlik ve temel hakların korunması, desteklenmesi ve haklarını tam olarak garanti edilmesi talep edilerek eklendi:

"Parlamento, Avrupa Birliği'ni, LGBTİQ bireyler için özgürlük bölgesi olarak ilan eder."

Kararda AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'na 'cinsel azınlıkların temel haklarını güvenceye almak için elindeki tüm araçları kullanması' çağrısı yapıldı. Bu kapsamda ihlal davası açılması, AB mali kaynaklarının dondurulması ve AB Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca cezai süreç başlatılması gibi önlemlere başvurulması istenildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP'deki oylama öncesi, "Kendin olmak ideoloji değildir. Kimliğindir. Onu kimse senden alamaz. AB evindir. AB, LGBTİQ özgürlük bölgesidir" diye tweetledi.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.



🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.

The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021

Von der Leyen, AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polonya ve Macaristan tarafından kullanılan 'LGBT+ ideolojisi' ifadesine "Kendiniz olmak bir ideoloji değildir. Bu senin kimliğin, kimse onu asla elinden alamaz" tepki gösterdi.

Ezici çoğunlukla alınan kararı eleştiren AP'deki sağcı-muhafazakar-milliyetçi partiler, diğer grupların sol ideoloji ve propaganda yaptıkları söylemine sarıldı.

Muhafazakar Reformist Grup'un PiS'li üyesi Ryszard Legutko, kararı 'absürt' diye nitelerken AP'den 'büyük bir ideoloji makinesi' diye söz etti.

Aile politikalarının sadece üye ülkelerin kendi ulusal alanı olduğunu savunan Legutko, "Polonya'daki beldelerin geleneksel aileleri savunmaya ve çocukların cinsiyet teorileri ve diğer saçmalıkların dayatılarak beyninin yıkanmasını reddetmeye hakkı var" dedi.

Batı Avrupa'nın anaokulundan itibaren 'ideolojik propaganda' yaptığını savunan Legutko, "Bu ideolojinin okullarımıza, anne-babaların isteklerine karşı gelmesini istiyor muyuz" diye sordu.