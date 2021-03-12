DSÖ: AstraZenaca aşısını kullanmamak için sebep yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hakkında yan etkileri yüzünden tartışmalar çıkan ve birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, aşı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görüldüğü gerekçesiyle 6 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısına ilişkin konuştu.

Harris, AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşmasına sebep verdiğine dair bir kanıt olmadığını belirterek "Aşıyı kullanmamak için bir sebep yok" dedi.

"AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel" diyen Harris, "Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış ölüm görülmedi" diye konuştu.

Aşıya ilişkin tereddütler nedeniyle incelemelerin de devam ettiğini belirten Harris, "Evet, AstraZeneca aşısını kullanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda, AsrtaZenaca aşısı olduktan sonra bazı kişilerde kan pıhtılaşması görüldüğünü, bu nedenle 'önlem' için aşının kullanımını geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ, Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verecek

Harris ayrıca, AA muhabirinin, DSÖ'nün Çin'in Sinovac aşısının kullanımının onayın ne zaman vereceğine ilişkin sorusuna, "(DSÖ aşı) takip sistemine bakarsanız, (Sinovac'ın) süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. (Sinovac aşısı) şu an değerlendirmelerin (incelemelerin) son aşamasında" yanıtını verdi.

Sözcü Harris, aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde DSÖ'nün çok kısa zamanda Sinovac aşısını da acil kullanım listesine ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, "Fakat mart sonuna kadar (bu kararı) bekliyoruz." ifadesini kullandı.