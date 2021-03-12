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    Sebastian Kurz

    Avusturya Başbakanı: AB üyesi bazı ülkelerin ilaç devleriyle yaptığı gizli anlaşmalarla birlik içinde aşı pazarı kuruldu

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (390)
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    AB'de aşıların adil dağıtılmadığı eleştirisini yükselten Avusturya Başbakanı Kurz, birlik içinde oluşturulan sevk ve idare kurulu üzerinden ilaç şirketleriyle ekstra anlaşmalar yapıldığını, böylece şirketlerle üye ülkeler arasında bir aşı pazarı kurulduğunu söyledi. 

    Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19'a karşı aşı tedariki ve toplu aşılama programına yönelik eleştiri korosuna katılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, düzenlediği basın toplantısında, 2020 yazında alınan Kovid-19 aşılarının AB içinde nüfusa göre dağıtılması kararının uygulanmadığını, bu durumun ülkeler arasında adaletsizliğe yol açtığını gündeme getirdi.

    'Danimarka ve Malta'da daha fazla aşılama'

    AB içinde ülkelere verilen dağıtım tarihleri incelendiğinde eşitsizliğin görülebileceğini belirten Avusturya Başbakanı, örneğin aşılamanın Danimarka ve Malta'da daha fazla, Bulgaristan ve Letonya'da daha az yapıldığını dile getirdi.

    "Buna göre, örneğin haziranda Malta kişi başına Bulgaristan'a oranla 3 kat fazla doz tedarik etmiş olacak" diyen Kurz "Görünüşe göre bu sürecin gelecek aylarda daha da azgınlaşması ve üye ülkeler arasındaki farklılıkların daha da artması için planlar var" uyarısında bulundu.

    'Ekstra anlaşmaların yapıldığı bir pazar atmosferi'

    AB'nin aşılama sevk ve idare kurulunun ilaç şirketleriyle yaptığı gizli anlaşmaların eşit dağıtımı olumsuz etkilediğinden söz eden Kurz, AB liderlerinin Ocak 2020'de yaptığı görüşmenin ardından üye ülkelerin sağlık bakanlığı temsilcilerinin aşı üreticisi firmalarla 'sevk ve idare toplantısı' adlı ayrı toplantılar yaptığını aktararak şöyle devam etti:

    "Bu kurulun yaptığı anlaşmalar gizli tutulduğu için ben de içeriğine ilişkin bilgi sahibi değilim, ancak bazı ipuçları var. Buna göre, ilaç firmalarıyla üye ülkeler arasında ekstra anlaşmaların yapıldığı bir pazar atmosferi oluşmuş." 

    "İlaç firmalarıyla yapılan toplantıda alınan kararların acilen aydınlatılması gerektiği düşüncesindeyim."

    Ancak AB'nin aşılama sevk ve idare kurulunun başkan yardımcısının bir Avusturyalı olduğuna değinmeyen başbakan, birlikte bazı ülkelerin mayıs itibarıyla, diğerlerinin ancak yaz sonu veya sonbaharda nüfuslarını aşılamış olacağını, Avusturya'nın bunun arasında bir yerde durduğunu aktardı.

    Bu durumun AB'nin ruhuna uymadığını, 21 Ocak 2021 AB zirvesinde kararlaştırılan siyasi hedefe ve AB'nin nüfus endeksli dağıtım ilkesine aykırı olduğunu anlatan Kurz, yaz sezonuna kadar bütün birlik üyesi ülkelerin adil şekilde aşılanması için eşit dağıtımın önemli olduğunun altını çizdi.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (390)
    Etiketler:
    AB, Sebastian Kurz, Avusturya, adaletsizlik, Adalet, Eşitlik, dağıtım, gizli anlaşma, ilaç şirketi, Pazar, Aşı, AB
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