Bulgaristan'da AstraZeneca aşısı yaptıran kadın hayatını kaybetti

Bulgaristan'da İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford üniversitesinin birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı durdurulurken, Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'dan yeni bir açıklama geldi.
Bulgaria on Friday temporary halted inoculations with the AstraZeneca COVID-19 vaccine until the European medicine regulator produces a written statement dispelling all doubts about the vaccine's safety. https://t.co/F1EYGhaeBH— Reuters Health (@Reuters_Health) March 12, 2021
Filibe kentinde basın toplantısı gerçekleştiren Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, dün AstraZeneca aşısını yaptırdıktan sonra sağlık durumu kötüleşen 57 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Angelov, ölümünün aşıyla ilgisi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını vurguladı. Angelov, vatandaşlara sakin olmaları yönünde çağrı yaparak ölüm olayının siyasi çıkarlar uğruna aşılara karşı korku salmak için kullanılmamasını istedi.
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