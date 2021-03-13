Bloomberg: AB Büyükelçisi, Rusya ile ilişkilerde yeni bir plan oluşturmayı önerdi

Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer, Moskova ile ilişkilerde daha ileri adımlar için yeni bir plan geliştirmeyi önerdi.

Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile pazartesi günü bi raraya geldiği öğle yemeğinde, Rusya konusundaki tutumun işe yaramadığı, Ukrayna ihtilafına fazla odaklanmış durumda olduğu ve bunun değiştirilmesi gerektiğini belirterek, görüşmede hazır bulunan bazı üst düzey AB yetkililerine, AB Konseyi'nin Borrel’e daha ileri adımlar için yeni bir plan geliştirme talimatı vermesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, yemekte hangi konuların ele alındığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 'beş temel ilkenin uygulanmasının geçerliliğinin korunması ve gerektiğinde Rusya'ya karşı mukavemet, caydırıcılık ve etkileşim konularında daha geniş ortak bir tutumun geliştirilmesinde görüş birliğine vardıklarını' hatırlattı.

Bloomberg'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, çarşamba günü daimi temsilcilerin katıldığı bir toplantıda, AB ülkelerinin bazı temsilcileri, Avrupa ülkeleri liderlerinin katılacağı 25-26 Mart'taki zirvede müzakerelere konu olabilecek Rusya ile iş birliği alanlarının belirlenmesini önerdi.

Bloomberg'e göre, olası seçenekler olarak ekonomik işbirliği ve bölgesel çatışmalar konularını;, iklim değişikliğinin başka bir iş birliği alanı olabileceği seçeneğini önerirken;ve diğer bazı ülkeler, Rusya ile ilişkilerdeki herhangi bir değişikliğin ön koşulunun Minsk Anlaşmalarının tam olarak uygulanması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Buna karşılık, Rusya karşıtı yaptırımların etkinliğini analiz etmeyi teklif etti. Aynı zamanda, aralarında Almanya, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin de olduğu AB üyesi ülkelerin çoğu, Brüksel'in Moskova ile ilişkilerinde var olan ilkelerin korunması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bloomberg'in AB Liderler Zirvesi'nin planlarına vakıf olan kaynaklarına göre, yaklaşımlardaki farklılıklar göz önüne alındığında, AB ülkelerinin liderlerinin ortak bir tutum geliştirip geliştiremeyecekleri belirsizliğini koruyor.