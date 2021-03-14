Londra'da bir polisin kaçırıp öldürdüğü kadın için düzenlenen anma törenine polis müdahale etti

İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu.

Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.

A policeman in London put his hands around my neck and held me down because I was asking questions about why they were arresting a woman I knew. He slammed me on my face to cuff me. Let me go in minutes and left me with bruises. A policeman is charged with #SarahEverard's murder. https://t.co/JbXUgreik1 — Caelainn Hogan (@CaelainnH) March 13, 2021

​Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek, anma törenine katılanlardan dağılmalarını istedi.

Konuşmaları engellemeye çalışan polise, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi tepki gösterdi.

Anti-lockdown idiots - free to march around London



Football fans - free to gather in their thousands



Peaceful protestors standing for change after a horrific murder - the police attack and arrest them.



No. Not good enough.



pic.twitter.com/g5gt9EVRmx — Dave Ward (@DaveWardGS) March 13, 2021

​Törene katılanlar, polisin müdahalesini "Utanın" ve "Kendi adamınızı gözaltına alın" sloganlarıyla protesto etti.

Polisin güç kullanmaya başlaması üzerine ise arbede yaşandı. Yumruklaşmaların görüldüğü olaylar sırasında 4 kadın gözaltına alındı.

A woman is arrested by Metropolitan Police officers at a vigil in memory of Sarah Everard on Clapham Common, London. Photograph by @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr — Alastair Johnstone (@a_lastair) March 13, 2021

Olay

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının, Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkati çekerek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.