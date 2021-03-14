İngiliz basını: Meghan Markle, ABD Başkanlığına adaylığını koymayı düşünüyor

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini ve onursal unvanlarını bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, tüm dünyada ses getiren röportajın ardından gündemdeki yerini koruyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan üst düzey bir İşçi Partisi yetkilisi, söz konusu röportajın getirdiği sansasyonun 'Meghan Markle'ı Beyaz Saray'a götüreceği' iddiasını ortaya attı.

İddiaya göre Markle, seçim kampanyası başlatmak ve ABD başkanlığına adaylığı denemek için kıdemli Demokratlar arasında şimdiden çevre oluşturmaya başladı. Gazeteye konuşan kaynak, "Blairci, enternasyonalist ve Demokrat parti çevreleri, Meghan'ın siyasi hırsları ve potansiyel destekçileri hakkında konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Kimliği belirtilmeyen kaynak, Markle'ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 82 yaşında olacağı ve muhtemelen ikinci dönem için adaylığını düşüneceği 2024 seçimleri için yarışmayı düşünüyor.

Şayet iddialar doğru çıkarsa, ABD yasaları çerçevesinde herhangi bir kraliyet unvanı olan kişilerin hükümet görevi üstlenmesi mümkün olmadığı için Markle'ın Sussex Düşesi unvanını da bırakması gerekecek.

Harry ve Meghan Markle çifti, 2020 Başkanlık Seçimleri sırasında bir video yayınlayarak, ABD vatandaşlarına oy kullanma çağrısında bulunmuştu. Söz konusu video, çiftin Demokrat aday Joe Biden'ı desteklediği iddialarını gündeme getirmişti. İddialar sebebiyle Buckingham Sarayı, Sussex Dükü Harry'nin resmi olarak İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi olmadığını, açıklamalarının da bu nedenle kişisel görüşlerini ifade ettiğini belirtmişti.