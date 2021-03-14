AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Aşı stratejisinde hatalar yapıldı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB’nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

DW’nin aktardığına göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte koronavirüs aşısı konusunda açıklamalar yaptı. AB'nin aşı stratejisinde başarısız olduğunu kabul eden Timmermans, "Aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

Timmermans, "Pandeminin sona ermesinin ardından bir bilanço çıkarılmasına hazırım. O zaman neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı görebiliriz" ifadesini kullandı.

'Ortak hareket, Almanya gibi zengin ülkelerin çıkarına'

AB'nin aşı siparişi konusunda ortak hareket etmesini savunan Timmermans, fakat bu durumun Almanya gibi daha zengin ülkelerin çıkarına olduğunu ifade etti.

Birlik şimdiye dek BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un geliştirdiği aşıların kullanımına izin verdi. AB Komisyonu ayrıca Fransız-İngiliz ürünü Sanofi-GSK ve Alman CureVac'ın tedariki ile ilgili sözleşmeler imzaladı, ancak üreticiler henüz tescil için başvurmadı.

AB’nin en az 2.3 milyar doz aşı alması ve eylül ortasına kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılaması planlanmıştı. Fakat son haftalarda, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca'dan aşı tedariğindeki sorundan dolayı aşılama planlarında aksama yaşanabilir.

Sputnik V'nin onayı için net bir tarih yok

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu. İnceleme hızlandırılmış prosedür üzerinden yapılacak, fakat onay için dile getirilen herhangi bir tarih yok.

RDIF ile İsviçreli Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmış ve böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.