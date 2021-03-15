Welt: Almanya yanlışlıkla teröristleri finanse etmiş olabilir

Welt gazetesi, Almanya’da pandemi sırasında işletmelere yapılan finansal yardımın bir kısmının cihatçıların eline geçmiş olabileceğini belirtti.

Alman güvenlik güçlerindeki bir kaynağa dayandırılan haberde, “Bazı durumlarda, doğrudan terörün finanse edildiğine dair şüpheler var” ifadesine yer verildi.

Sağlanan fonların Orta Doğu’daki militanları desteklemeye yönlendirilmiş olabileceğini gösteren üç durumdan bahsedildiği haberde, halihazırda başkent Berlin’de devlet güvenlik servisi ve savcılık tarafından 60 kişiye yönelik yüzden fazla soruşturma yürüttüğü aktarıldı. Yetkililer, paraların hileli yollarla alınıp alınmadığını inceliyor.

Zararın yaklaşık 1 milyon euro olduğu ve düzenlenen baskınlarda yaklaşık 250 bin euro paraya el konduğu belirtildi.