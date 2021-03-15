Vatikan: Katolik Kilisesi eşcinsel birliktelikleri kutsayamaz

Vatikan'ın İnanç Doktrini Kurulu bugün yaptığı açıklamada bazı cemaatlerden gelen eşcinsel ilişkilerin kutsanmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Açıklamada, Katolik Kilisesi rahiplerinin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağı belirtilirdi. Kutsama işlemi gerçekleştirilse bile 'meşru olmadığı' kaydedildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis de eşcinsel ilişkilerle ilgili şimdiye kadar birbiriyle çelişen bir çok açıklama yaptı.

Mart 2013'te Papa seçilmesinin ardından "Bir insan eşcinselse, tanrıyı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayabileyim" açıklaması yapan Francis, sonraki yıllarda ise eşcinsel çocuklar için psikiyatrik yardım tavsiyesi vermiş, eşcinsel rahip ve rahibelerin görevden ayrılması gerektiğini savunmuştu.