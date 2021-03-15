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    Hollanda - seçim

    Hollanda halkı Kovid-19 salgını gölgesinde sandığa gidiyor

    © REUTERS / EVA PLEVIER
    Avrupa
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    Hollandalılar, koronavirüs pandemisi gölgesinde düzenlenen genel seçim için oy kullanıyor. Seçim, virüsün yayılma riskini azaltmak için 3 gün sürecek.

    Ülkede, Kovid-19 salgınının yayılma riskini azaltmak için 3 gün sürecek genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başladı.

    Seçimde 1579 aday ve 37 parti, 150 sandalye için yarışıyor. 35 Türk kökenli adayın da katıldığı seçimlerde, bir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor.

    Sandıkların her gün yerel saatle 21.00'de (TSİ 23.00) kapanacağı seçimin ilk sonuçlarının, 17 Mart'ta gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

    Hollanda medyası, 17 Mart Çarşamba akşamı oy verme işlemi tamamlandıktan hemen sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 22 Mart'ta açıklanacak.

    Normal şartlarda bir günde yapılan seçim, bu yıl 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Böylece seçim sandıklarında oluşacak kalabalık önlenecek. İlk iki gün ağırlıkla risk grubunda olanların sandığa gitmesi beklenirken diğerlerinin ise çarşamba günü oy kullanması isteniliyor. 

    70 yaş üzeri için posta yoluyla oy kullanma imkanı

    Salgından dolayı tedirgin olup sandığa gitmek istemeyen 70 yaş üstü 2.4 milyon seçmen için ise 12 Mart'a kadar posta yoluyla oylarını kullanma imkanı sunuldu. 

    Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor.

    Ülkede 2017'deki seçimin ardından hükümet 225 günde kurulmuş, 1977'de 208 gün, 2012'de ise sonuca 54 günde ulaşılmıştı.

    Her zaman koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor. 

    Meclisteki partilerin yerleri çok fazla değişmeyecek

    Seçimde yarışan 37 partinin en az yarısının herhangi bir sandalye elde etmesi beklenmiyor. Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri olan Başbakan Mark Rutte'nin dördüncü bir dönem için yeterli desteği alması bekleniyor.

    Araştırma şirketi IPSOS'un son anketine göre, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 39 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor. VVD'nin yüzde 21-26 arasında oy alacağı tahmin ediliyor. 

    Hollanda'da, "İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kurarak İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamayı, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağını vadeden Geert Wilders'in partisi PVV'nin ise 21 sandalye ve yüzde 16 oy ile ikinci olması bekleniyor.

    Ankette, PVV'yi koalisyon partilerinden 17 sandalye ile Hristiyan Demokrat Partisi (CDA), 14 sandalye ile Demokratlar 66 (D66) izliyor. Diğer koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partisinin (CU) ise 6 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

    Meclisteki partilerin yerinin çok fazla değişmemesi bekleniyor. Koalisyonda bulunan partilerin ankete göre hükümeti kurabilmek için yeterli olan toplam 76 sandalye sayısına ulaştığı görülüyor. 

    Mecliste 2017'den beri 3 milletvekili bulunan üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi 21 adayla, ilk defa genel seçimlere katılacak olan ve kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi de 31 adayla meclise girmek için seçimlerde yarışacak.

    Denk Partisinde 8, NIDA Partisinde ise 7 Türk kökenli aday bulunuyor. 

     

    Etiketler:
    Geert Wilders, Mark Rutte, Koronavirüs, Seçim, Hollanda
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