Londra'da kadınların polis infialine hak veren Johnson, diğer yandan emniyet müdürüne güveninin tam olduğunu söyledi

İngiliz başkenti polisi kadın komutasındayken, bir kadının bir polis memuru tarafından kaçırılıp öldürülmesi, bunu protesto eden kadınların da kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesinin ardından Başbakan'dan ortamı teskin açıklaması geldi. Bir yandan kadınların infialine hak veren Johnson, diğer yandan emniyet müdürüne güveninin tam olduğunu söyledi.

Britanya bu kez başkent Londra'da kaçırılarak öldürülen Sarah Everard'ın katil zanlısı olarak bir polis memurunun gözaltına alınması, ardından düzenlenen anma etkinliğine polisin şiddetle müdahale etmesi, kadın göstericilerin kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesiyle karıştı. Üstelik tüm bunlar Londra polis teşkilatının başında ilk kez bir kadın varken oldu.

İngiliz basınının Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü Cressida Dick'e kalkan olmaya çalıştığını yazdığı Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson ile İçişleri Bakanı Priti Patel cephesinden etrafı teskin etmeye yönelik bir açıklama geldi.

"Everard vakasında işlenen korkunç suçun güvenlikleriyle ilgili endişelenen kadınlarda bir duygu dalgası açığa çıkardığını kabul etmemiz lazım" diyen Britanya Başbakanı, diğer yandan Londra Emniyet Müdürüne güveninin tam olduğunu söyledi.

"Ülke olarak, toplum olarak, hükümet olarak ele almamız gereken temel mesele, kadınları, insanların, özellikle kadınların şiddet, saldırı hakkında ciddi şikayette bulunduklarında doğru düzgün şekilde işitildikleri ve karşılık bulduklarını hissetmeleri gerektiğidir. Bunun olmasını sağlayacağız" diyen Başbakan Johnson şöyle devam etti:

"Sarah Everard vakasında gördüğümüz trajedi ve korkunç suçun geceleri güvenlikleri konusunda endişelenen kadınlarda bir duygu dalgası tetiklediğini, ortaya çıkardığını kabul etmeliyiz."

Başbakan, "Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e güveniniz tam mı" sorusunu "Evet, öyle" diye yanıtladı.

Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerinde yılda tahminen 85 bin kadına tecavüze ve 400 binden fazla kadın cinsel saldırıya uğruyor. Bu vakaların çok küçük bir kısmı yargılama ve mahkumiyetle sonuçlanıyor. Son istatistiklere göre, polis tarafından kaydedilen tecavüz iddiası başına mahkumiyet oranı yüzde 2.6 gibi rekor düzeyde düşük bir oranda.