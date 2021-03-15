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    İtalya'nın yarısından fazlası karantinaya girdi

    © REUTERS
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103151044034951-italyanin-yarisindan-fazlasi-karantinaya-girdi/

    İtalya'da yaklaşık 42 milyon kişinin karantina altına alınacağı 2 haftalık süreç bugün başladı. Okullarda kırmızı bölgelerde uzaktan eğitime geçilirken, turuncu bölgelerde yüzde 50 ila 75 arasında yüz yüze eğitime devam edilecek.

    İtalyan hükümeti, artan koronavirüs vakaları nedeniyle aldığı yeni tedbirler çerçevesinde 10 bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulama kararı aldı. 

    Lombardiya, Lazio, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise bölgeleri ve Trento kentinde kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan'a kadar geçerli olacak. 

    Sardunya Adası hariç ülkenin geri kalanında, turuncu bölge uygulaması geçerli olacak. Turuncu bölgede yaşayanlar, bulundukları kent sınırlarında kalmak koşuluyla 05.00-22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

    Sardunya Adası'nda ise tedbirlerin en az düzeyde olduğu beyaz bölge uygulaması devam ediyor.

    Kırmızı bölgelerde uzaktan eğitim

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
    İtalya, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 100 bini geçtiği ikinci Avrupa ülkesi oldu
    Okullarda kırmızı bölgelerde uzaktan eğitime geçilirken, turuncu bölgelerde yüzde 50 ila 75 arasında yüz yüze eğitime devam edilecek. 6 Nisan'a kadar sürecek kısıtlamalar dahilinde restoranlar sadece paket servisi yapabilecek. 2-5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak PaskalyaBayramı'nda ise tüm ülkede kırmızı bölge kısıtlamaları geçerli olacak.

    Milano’nun en turistik bölgesi olan Duomo Meydanı'nda bir mobil dondurma dükkanı işleten Alessia, karantina kararına tepki gösterdi. Bir yıldır işlerinin oldukça kötü gittiğini belirten işletmeci, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an evvel normale dönmek istiyoruz” dedi.

    David adlı İtalyan vatandaşı ise, herkesin hemfikir olmamasına rağmen artan vaka sayıları nedeniyle kararın kaçınılmaz olduğunu savundu.

    İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde kritik oran olarak kabul edilen yüzde 30 doluluk oranı geçtiğimiz hafta aşılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı pazar günü 3 bini aşmıştı. İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, cuma günü yapılan haftalık salgın değerlendirmesinde bulaşma endeksi Rt değerinin ülke çapında son bir hafta içinde 1.06'dan 1.16'ya yükseldiği açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Sokağa çıkma kısıtlaması, Kovid-19, pandemi, Koronavirüs, İtalya
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