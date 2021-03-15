Norveç'te AstraZeneca aşısı yaptıran bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Norveç’te AstraZeneca şirketinin koronavirüs aşısı ile aşılandıktan sonra kanda pıhtılaşma nedeniyle hastaneye kaldırılan üç sağlık çalışanından birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

aşısı ile aşılandıktan sonra kanlarındanedeniyle hastaneye kaldırılan üç sağlık çalışanından birinin Oslo’da hayatını kaybettiğini belirtti.

Şu anda uzmanların, aşının üreticisine bakılmaksızın aşılanan kişilerde gelişen kan pıhtılaşması ile ilgili tüm raporları incelediklerini ifade eden Madsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık personelinden bu tür vakaları derhal bildirmesini istiyoruz. Üniversite kliniği, kanlarında pıhtılaşma gelişen üç hasta arasında ortak özellikler olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca bu vakalar, yurtdışında tespit edilen diğer vakalarla da karşılaştırılıyor.”

Uzmanların aşılamadan 14 gün sonra yan etki oluşma riskinin son derece düşük olduğu konusunda hemfikir olduklarına dikkat çeken Madsen, kanlarında pıhtılaşma oluşan kişilerin sadece bir doz aşı aldıklarını, sağlıklı olduklarını ve benzer semptomlar geliştirdiklerini ifade etti.

Madsen, yan etkilerin oluştuğu vakaların hem ülke içinde, hem de Avrupa’da araştırıldığını sözlerine ekledi.

'Şikayetlerin incelenmesi gerekiyor'

Ajansa aşılamadan sonra çeşitli yan etkilerle ilgili yaklaşık bin rapor geldiğini belirten yetkili, “Raporlar genelde hafif yan etkilerle ilgili, ancak birkaç şikayetin daha yakından incelenmesi gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 120 bin Norveç vatandaşına AstraZeneca aşısı yapıldığı biliniyor. Ancak yerel yetkililer geçen hafta, aşılanan kişilerde pıhtılaşma olasılığı bulundu yönündeki bildirilerden sonra aşılamayı askıya aldı. Aynı kararı Avusturya, Danimarka, İzlanda, Litvanya, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Hollanda, Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkeleri de aldı.

Daha önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA), nüfusun koronavirüse karşı AstraZeneca aşısı ile aşılanmasına devam edilmesi önerisinde bulunmuştu. Ajanstan yapılan basın açıklamasında, tüm şüpheli vakaların araştırıldığı, ancak aşılamanın, yan etki olarak listelenmeyen bu komplikasyonlara yol açtığına dair hiçbir belirti olmadığı ifade edilmişti.