Bild Genel Yayın Yönetmeni, hakkındaki cinsel istismar soruşturması nedeniyle geçici olarak görevi bıraktı

Almanya'nın en çok satan ve gündemi belirleyen tabloid gazetesi Bild'in tepesinde cinsel suistimal depremi yaşandı. Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında zorbalık ve cinsel suiistimal soruşturması açılması üzerine geçici olarak görevden çekildi. Bild başka davaların da odağında.

Avrupa çapında 150'den fazla gazete ve dergiye sahip en büyük yayıncı şirketlerinden biri olan Axel Springer, sahibi olduğu Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'le ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Julian Reichelt, yönetim şekliyle ilgili soruşturmanın engellemeye uğramadan ilerlemesine izin vermek için genel yayın yönetmenliğinden çekiliyor. Hakkındaki suçlamalar açıklığa kavuşturulunca yönetmenlik görevlerine yeniden başlayacak."

Öncesinde 'Alman medyasının amiral gemisi' diye nitelenen Der Spiegel, Reichelt kadınlara yönelik tekrarlanan cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. Buna göre adları açıklanmayan yaklaşık 6 kadın çalışan cinsel suiistimal şikayetinde bulundu. Bu şikayetlerden bazısında Reichelt'in konumunu altında çalışan kadınları 's..mek, terfi ettirmek ve kovmak' için kötüye kullandığı dile getirildi.

Der Chefredakteur der »Bild«-Zeitung, Julian Reichelt, sieht sich mit einer Compliance-Untersuchung im eigenen Haus konfrontiert. Die Vorwürfe sollen wiederholtes Fehlverhalten gegenüber Frauen betreffen. https://t.co/vp9s4FJNbm — DER SPIEGEL (@derspiegel) March 8, 2021

Axel Springer ise Bild içi soruşturma için dışardan bağımsız uzmanlar çağırdığını belirterek şöyle devam etti:

"Her yönden açık uçlu bir soruşturma yürütülüyor ve olaya karışan herkesin güvenilirliği ve dürüstlüğü değerlendiriliyor."

"Şimdiye kadar böyle bir kanıta ulaşılamadı. Şirketin kurumsal kültüründe söylentilere dayalı önyargılara varmak düşünülemez."

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile hükümetine sert muhalefet yapmasıyla tanınan Reichelt, iddiaların asılsız olduğunu savunarak "Bild'i sevmeyen ve bizim inandığımız bütün değerlere karşı oldukları için beni yok etmek isteyenlere karşı savaşacağım" dedi.

Bild'in online edisyonunu yönetirken giriştiği iktidar savaşını kazanarak 2018'de gazetenin başına gelen Reichelt'in görevini bu ara dönemde pazar edisyonunun GYY'si Alexandra Wuerzbach üstlenecek.

Bild, GYY'ye yönelik cinsel suiistimal suçlamalarının yanısıra RT'nin Almanca yayınının açtığı davayla karşı karşıya. Dava konusu, Bild'in RT'yi Almanya'da hastanede yattığı dönemde Rus muhalif Aleksey Navalni hakkında Kremlin adına casusluk yapmakla temelsiz şekilde suçlaması.

Reichelt hakkındaki suçlamaların ayyuka çıkması ve RT karşıtı temelsiz yayınların patlak vermesi öncesinde bile, Bild, geçen yıl Alman Basın Konseyi'ne en çok şikayet edilen gazeteydi.