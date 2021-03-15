Avrupa Komisyonu: Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin görüşmeler yapılmıyor

Avrupa Komisyonu Sağlık Politikası Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile koronavirüs aşısı Sputnik V'nin tedarikine ilişkin görüşmeler yapmadığını ifade etti.

Reuters'in Avrupa Komisyonu Sözcüsü'ne atıfta bulunarak, AB'nin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin tedarikine ilişkin görüşmeleri başlatmayı planladığını yazmasının ardından Stefan de Keersmaecker, Avrupa Komisyonu’nun sitesinde yayınlanan basın açıklamasında Rusya ile bu tür görüşmelerin yapılmadığını söyledi.

Sözcü, "Şu anda Avrupa Komisyonu ve aşıyı üretenler arasında herhangi bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Reuters'in haberinde Avrupa Komisyonu Sözcüsünün Rus aşısının Macaristan ve Slovakya tarafından onaylandığını hatırlattığını, Çekya’nın ilacın tedarikiyle ilgilendiğini, ayrıca İtalya'nın ReiThera fabrikasında Rus aşısını üretme olasılığını düşündüğünü söylediğini yazmıştı.

Daha sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’da üretimi konusunda mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

Öte yandan RDIF, 4 Mart'ta, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus koronavirüs aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu. EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri'nin açıklamasına göre Rus aşısına en erken önümüzdeki mayıs ayında onay verilecek.