NATO savaş gemileri, ortak tatbikat için Gürcistan'a geldi

Gürcistan yönetimi, NATO'ya ait 4 savaş gemisinin ülkenin kara sularına girdiğini ve ortak tatbikatın planlandığını duyurdu.

Gürcistan Sınır Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye (SNMG-2) bağlı Cristobal Colon (İspanya) firkateyni, Regina Maria (Romanya) fırkateyni, Kemalreis (Türkiye) fırkateyni ve Smeli (Bulgaristan) fırkateyni bugün Gürcistan kara sularına girdi.

Gürcistan Sahil Güvenlik Hizmetleri'ne ait botların katılımıyla ortak bir tatbikatın planlandığı ifade edilen açıklamada, tatbikatın amacının, NATO üyesi ülkeler ve ortakların deniz kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğini artırmak olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gemi mürettebatları arasında doğrudan temasın olmayacağı, tatbikatın sadece gemi manevralarından oluşacağı kaydedildi.

NATO gemileri, 18 Mart günü Gürcistan'dan ayrılacak. Bununla birlikte SNMG-2 gemileri geçen yılın nisan ayında da Gürcistan'ı ziyaret etmişti.