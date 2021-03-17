Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu Donbass'ta ağır silahlar konuşlandırdı

DHC Halk Milisleri internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donbass'ın Kiev tarafından kontrol edilen bölümünde uçaksavar füze sistemleri, onlarca tank ve otomatik tahrikli topçu sistemleri konuşlandırdığı belirtildi.

Donetsk Haber Ajansı'nın ayrıntılarını aktardığı açıklamada, "Keşif birliklerimiz tarafından, tren istasyonlarına ağır silahların konuşlandırıldığı, Artemovsk'ta iki adet Strela-10 uçaksavar füze sistemi ve 22 adet T-64 tankı, Zaçatovka köyünde beş adet Akatsiya otomatik tahrikli topçu sistemi olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Strana.ua sitesi, cephe hattındaki kaynaklara atıfta bulunarak Ukrayna ordusunun Donbass'taki operasyon birimlerinin tam alarma geçtiğini, her iki tarafın askeri birliklerinin, çekilmeden önce işgal ettikleri pozisyonlara geri döndüklerini ve şu anda aralarındaki mesafenin 400-700 metre olduğunu yazmıştı.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ek tedbirlerle karşılıklı saldırılar, keşif ve sabotaj faaliyetleri, hava araçları kullanımı, ateş edilmesi ve yerleşim birimlerinin yakınında ağır silahların konuşlandırılması yasaklanmıştı. Anlaşmanın ana hükümlerinden biri, ateşkesin ihlali için disiplin önlemlerinin uygulanması olup, saldırı durumunda ise ancak komuta kademesinden doğrudan emir geldiği zaman karşılık vermek mümkün.