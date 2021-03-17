Belarus'ta Lukaşenko hükümetine yönelik protestolara katılan '400'den fazla kişi mahkum edildi'

Belarus Başsavcılığı, 9 Ağustos seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan izinsiz protesto gösterileriyle ilgili 400'den fazla kişinin mahkum edildiğini duyurdu. Kamu düzenini ihlal, polise yönelik şiddet, tehdit, hakaret, devlet sembollerine saygısızlık gibi suçlamalardan verilen en ağır cezanın 10 yıl hapis olduğu belirtildi.