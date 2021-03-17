Belarus'ta Lukaşenko hükümetine yönelik protestolara katılan '400'den fazla kişi mahkum edildi'

Eski Sovyet cumhuriyeti Belarus'ta 9 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerini 27 yıldır iktidardaki Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasıyla başlayan izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınanlarla ilgili başsavcılıktan açıklama geldi.
Şimdiki halde izinsiz halka açık etkinliklere katılımla ilişkili 631 kişi hakkında 468 ceza davası açıldığı belirtilen açıklamada, 'kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden eylemler, kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine yönelik şiddet ve şiddet tehditleri veya hakaret, kişisel mülkiyete yazılama ve holiganizmle tecavüz, devlet sembollerine saygısızlık' suçlamaları sıralandı.
Başsavcılık bu suçlamalardan 400'den fazla kişinin mahkum edildiğini duyurdu.
Verilen en ağır cezanın 10 yıl hapis olduğu belirtildi.
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