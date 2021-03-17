Yunanistan, Sputnik V’yi Avrupa’daki aşılarla eşit düzeyde tanıdı

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Sputnik’e demecinde, Yunanistan’ı ziyaret eden turistler için aşılanmanın zorunlu olmadığını fakat bu kişileri bir dizi formaliteden kurtarabileceğini belirtti.
via @PerilofAfrica Greece Will Recognise Russia's Sputnik V on Par With European COVID-19 Vaccines https://t.co/UKEKSvWPrC— Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) March 17, 2021
Yunanistan’ın 14 Mayıs’tan itibaren sınırlarını Rus turistlere açmayı planladığını hatırlatan Theoharis, aynı zamanda Atina’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi Avrupa’daki aşılarla eşit düzeyde tanıdığını vurguladı.
'Rusya'dan kardeşlerimizin ziyaretini çok istiyoruz'
“Rusya'dan kardeşlerimizin ülkemizi ziyaret etmelerini gerçekten çok istiyoruz. Sputnik V’yi, Avrupa’dan önce tanıyoruz. 14 Mayıs'tan itibaren sınırlarımızı tamamen açmaya kararlıyız"
'Teste gerek kalmayacak'
“Ancak, (Rus aşısının) tıbbi amaçlar için tanınmış bir aşı olarak kullanılıp kullanılmayacağına bağlı olmaksızın ülkemiz, Sputnik V aşısının seyahatlerde kullanılması bakımından bizim için Avrupa’daki aşılarla eşit olduğuna karar verdi, böylece turistler, her uçak seyahatinde testten geçmeden ülkemize giriş yapabilecek”
Rusya’da şu anda verilen aşılama sertifikasının tercüme edilmesi gerekeceğini de dile getiren Theoharis, “En azından pasaport sahibi kişinin aynı kişi olduğunu doğrulamaya imkan tanıyan temel verileri İngilizce olarak isteyeceğiz”
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