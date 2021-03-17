Yunanistan, Sputnik V’yi Avrupa’daki aşılarla eşit düzeyde tanıdı

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, turistler için aşılanmanın zorunlu olmadığını fakat bu kişileri bir dizi formaliteden kurtarabileceğini, aynı zamanda Atina’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi Avrupa’daki aşılarla eşit düzeyde tanıdığını belirtti.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Sputnik’e demecinde, Yunanistan’ı ziyaret eden turistler için aşılanmanın zorunlu olmadığını fakat bu kişileri bir dizi formaliteden kurtarabileceğini belirtti.

via @PerilofAfrica Greece Will Recognise Russia's Sputnik V on Par With European COVID-19 Vaccines https://t.co/UKEKSvWPrC — Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) March 17, 2021

​Yunanistan’ın 14 Mayıs’tan itibaren sınırlarını Rus turistlere açmayı planladığını hatırlatan Theoharis, aynı zamanda Atina’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi Avrupa’daki aşılarla eşit düzeyde tanıdığını vurguladı.

'Rusya'dan kardeşlerimizin ziyaretini çok istiyoruz'

Yunan bakan, “Rusya'dan Yunanistan'a girmek için ya aşı olmanız, ya üzerinizde negatif koronavirüs testi olması, ya da iyileştikten sonra koronavirüse karşı üretilmiş antikorlarınız olması gerekir. Bu nedenle aşı yaptırmak zorunlu değil. Fakat aşılanmış kişilerin testten geçmesine ve negatif koronavirüs testi getirmesine gerek yok” dedi ve şöyle devam etti:

“Rusya'dan kardeşlerimizin ülkemizi ziyaret etmelerini gerçekten çok istiyoruz. Sputnik V’yi, Avrupa’dan önce tanıyoruz. 14 Mayıs'tan itibaren sınırlarımızı tamamen açmaya kararlıyız"

'Teste gerek kalmayacak'

Yunanistan’ın, Sputnik V aşısını üreten Rus firmasının Avrupa vatandaşlarının da aşı olabilmesi içintalepte bulunmasından memnun olduğuna dikkat çeken Theoharis, şunları kaydetti:

“Ancak, (Rus aşısının) tıbbi amaçlar için tanınmış bir aşı olarak kullanılıp kullanılmayacağına bağlı olmaksızın ülkemiz, Sputnik V aşısının seyahatlerde kullanılması bakımından bizim için Avrupa’daki aşılarla eşit olduğuna karar verdi, böylece turistler, her uçak seyahatinde testten geçmeden ülkemize giriş yapabilecek”

Rusya’da şu anda verilen aşılama sertifikasının tercüme edilmesi gerekeceğini de dile getiren Theoharis, “En azından pasaport sahibi kişinin aynı kişi olduğunu doğrulamaya imkan tanıyan temel verileri İngilizce olarak isteyeceğiz”