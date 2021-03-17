Fransız ordusundaki onlarca neo Nazi asker, sosyal medya araştırmasında ifşa oldu

Alman ordusundaki aşırı sağcı örgütlenmelerle ilgili skandalların ardından, bu kez Fransız ordusunda yeni bir neo Nazi dalgası ortaya çıkarıldı.

Fransa'nın sol eğilimli araştırmacı gazetecilik sitesi Médiapart, yaklaşık 50 askerin neo Nazi bağlılıklarını sosyal medyada açıkça sergilediklerini duyururken, Savunma Bakanlığı'ndan 'vakayı çok ciddiye aldığına ve cumhuriyet değerlerine aykırı hiçbir ideolojiye hoşgörü göstermeyeceğine' dair açıklama geldi.

Nos nouvelles révélations portent à 14 le nombre de régiments de l’armée française comptant de tels individus dans leurs rangs. Exemple de taqyya néonazie: des militaires se prennent en photos devant des drapeaux du IIIème Reich… exposés dans des musées. pic.twitter.com/hBwAgVkywm — Matthieu Suc (@MatthieuSuc) March 16, 2021

Médiapart sosyal medyada yaptığı araştırmada svastika amblemli bayraklar önünde Nazi Almanya'sının SS'lerine, faşist İspanya diktatörü Franco'ya övgüler düzen, Hitler selamı veren çocuk videoları paylaşan 50 asker saptadığını duyurdu.

🔴 Mediapart révèle une cinquantaine de nouveaux cas de militaires néonazis. Des hommes qui n’hésitent plus à afficher leurs convictions à l’intérieur de leurs casernes mais aussi au cours de missions menées par l’armée française.https://t.co/mll21HG1Vs pic.twitter.com/v2Vo0shYob — À l'air libre - Mediapart 🔴 (@_alairlibre) March 16, 2021

'Adeta dokunulmazlıkları var'

Bunların çoğunun Yabancı Lejyonu'ndan olduğunu aktaran Médiapart, kusurlu davranışların kanıtlandığı durumlarda bile ciddi cezalar verilmemesi nedeniyle dokunulmaz kaldıklarına dikkat çekti.

🪖🇫🇷BREBIS GALEUSES - Une cinquantaine de nouveaux néo-nazis ont été identifiés dans les rangs de l’armée française. « Des hommes qui n’hésitent plus à afficher leurs convictions ». Le ministère évoque « des éléments très graves » (Médiapart). https://t.co/bNQEHNeCQi — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) March 16, 2021

Savunma Bakanlığı: Yasaktır, hoşgörü gösterilemez

Bunun üzerine Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Médiapart soruşturmasının ortaya çıkardığı hususlar çok ciddidir ve dikkatli bir analizin konusudur... Silahlı kuvvetlerde tüm zararlı, mide bulandırıcı, revizyonist, aşırılıkçı ideolojiler yasaktır ve bunlara hoşgörü gösterilemez" denildi.

'Ağır ceza veriyoruz' savunması

Ancak 'hiçbir araştırma hata payından muaf olmadığı için bakanlığın çok dikkatli hareket edeceği' belirtilen açıklamada, Mediapart'ın 210 bin askerli ordu saflarında saptadığı onlarca vakanın 'incelemeye alınacağı' dile getirildi.

Mediapart'ın temmuzda ortaya çıkardığı 7 Neo Nazi askere ağır ceza verildiğini savunan bakanlık, yeni ifşa edilen isimler içinden yaklaşık 12'sinin artık silahlı kuvvetler mensubu olmadığını, muvazzaf olanların ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.