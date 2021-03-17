Avrupa, Rusya'yla ilişkilerde hatalar yaptığını kabul etti

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Christoph Leitl, Avrupa'nın Rusya'yla ilişkilerde hatalar yaptığını kabul etti.

Avusturya'da yayın yapan Kurier gazetesi için yazdığı makalede Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri değerlendiren Leitl, Avrupa'nın hataları olduğunu vurguladı.

Rusya-Avrupa ilişkilerinin şu anda en düşük seviyeye gerilediğini ancak ilişkileri 'yeniden başlatmak' için bir şansları olduğunu kaydeden Leitl, "Yaratıcı yaklaşım sergileyerek yeni çözümler bulunabilir. Özellikle Brüksel, her iki tarafa çok büyük darbe vuran yaptırımları kademeli olarak zayıflatmaya başlamalı" ifadelerini kullandı. Leitl, tarafların ekonomi, bilim ve kültür alanlarında ilişkiler kurmaları gerektiğini de kaydetti.

Makalesinde Ukrayna meselesine değinen Leitl, Avrupa Birliği'nin (AB) Avusturya gibi tarafsızlığını koruması gerektiğinin altını çizdi.

Leitl, iklim değişikliğinin ve dijitalleşmenin doğurduğu tehditleri Rusya ile Avrupa arasındaki diğer ihtilaf noktaları olarak niteledi.