İngiltere Başbakanı Johnson: AstraZeneca aşısı yaptıracağım

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kan pıhtılaşması gibi yan etkilere neden olduğu gerekçesiyle 23 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısından yaptıracağını açıkladı. Johnson, Oxford/AstraZeneca aşısının ilk dozunu çok yakında alacağını belirtti.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artarken İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama geldi.

Boris Johnson reveals he's getting Oxford/AstraZeneca vaccine 'very shortly' after EU countries pause rollouthttps://t.co/uGDtHQAOO3 — Amit Paranjape (@aparanjape) March 17, 2021

​Johnson, birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere toplamda 23 ülkede askıya alınmasına rağmen aşıya olan güvenini dile getirerek, AstraZeneca aşısı yaptıracağını söyledi. Johnson, Oxford/AstraZeneca aşısının ilk dozunu çok yakında alacağını belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Aşıyı mercek altına alan EMA'nın Başkanı Emer Cooke, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Uzmanlardan aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmalarını istedik. Aşının yan etkiye neden olduğuna dair bir kanıt yok. Aşısının faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığına halen kesin olarak inanıyoruz" diyerek aşıyı savunmuştu.