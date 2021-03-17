Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Clubhouse'ın olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya imza attığı belirtildi.

Fransa'da sosyal medya ağı Clubhouse hakkında, kullanıcılara ait kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma başlatıldı.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL), yapılan yazılı açıklamada, Clubhouse'ın olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya imza attığı belirtildi.

France’s data-protection watchdog opens a probe into private social media app Clubhouse following a complaint https://t.co/caxXRtkHLZ — Bloomberg (@business) March 17, 2021

Ses temelli sosyal medya ağı hakkında, kullanıcılara ait kişisel verilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma açıldığı aktarılan açıklamada, bu soruşturmada kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa'nın kurallarına uyulup uyulmadığının da tespit edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu konuda Avrupa'nın kurallarına uyulmaması halinde Clubhouse'a karşı 'baskıcı güç' kullanılacağı ifade edildi.