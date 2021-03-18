Donetsk Halk Cumhuriyeti: Temas hattında durum kötüleşiyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri İdaresi, temas hattındaki durumun son bir günde hızlı bir şekilde kötüleştiğini duyurdu.

DHC Halk Milisleri İdaresi'nden yapılan açıklamada, "16 - 17 Mart tarihlerinde, temas hattındaki durum hızlı bir şekilde kötüleşti" denildi.

Ukrayna güçlerinin, son bir gün içinde DNC topraklarına 21 top atışı gerçekleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ukrayna güvenlik güçlerinin en yoğun saldırıları DHC'nin güneyindeki Mariupol yönünde kaydedildi. Özellikle, deniz piyadelerinin, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 kişiden oluşan komisyonunun gelmesinden hemen sonra, DHC topraklarına yönelik bombardımanı önemli ölçüde artırmaları dikkat çekicidir" ifadelerine yer verildi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.