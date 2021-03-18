Kurz, Sputnik V aşısının AB’de en kısa zamanda onaylanması çağrısı yaptı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rus Sputnik V aşısı da dahil olmak üzere güvenli tüm aşıların mümkün olan en kısa zamanda AB’de onaylanması çağrısı yaptı.

OE24 televizyonuna konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB’de koronavirüse karşı ne kadar fazla aşı bulunursa durumun o kadar iyi olacağını ifade etti.

Kurz, “Sputnik V ve diğer aşılara gelince, Avrupa’daki sorumlu kurumun mümkün olan en kısa zamanda tüm güvenli aşıların kullanımına izin vermesini kesinlikle ısrar ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurz, ülkesinde kullanılmak üzere Rus aşısını alabileceklerini de ifade etti ve “Bu oldukça gerçek” dedi.