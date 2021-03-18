İngiliz hükümetinden 'Türkiye'ye para verelim, sığınmacıları alsın' planı

Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin sığınmacıları anakara sınırları dışına gönderme, para ödeyerek üçüncü ülkelere yerleştirme planı için düşünülen ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu belirtildi.

İngiliz basınına göre Avustralya'nın çok eleştirilen modelinden esinlenen İçişleri Bakanı Priti Patel, Britanya'ya yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalışıyor.

Patel'in gelecek hafta açıklaması beklenen plan kapsamında gönderileceklerin başını Manş Denizi'nin tehlikeli sularını bot veya teknelerle geçenler çekiyor. Britanya'ya Fransa gibi güvenli bir ülkeden gelenlerin iddiaları 'kabul edilemez' sayılacak.

İngiliz basınına göre gönderilecekleri yerler arasında Britanya'ya bağlı Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanısıra Türkiye gibi üçüncü ülkeler de değerlendiriliyor, hatta bu konuda üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.

Planı hayata geçirmek için yasa değişikliği isteyen İçişleri Bakanı, böylece sığınmacıları kendi ülkelerine veya geldikleri güvenli ülkeye geri gönderilmeyi beklemek üzere Türkiye gibi üçüncü bir ülkeye göndermeyi amaçlıyor.

Türkiye bir seçenek olarak öne çıkarken, İskoçya kıyılarındaki Man Adası veya İspanya ile paylaşılamayan Cebelitarık gibi eve daha yakın olduğu seçenekler de üst düzey yetkililerce tartışılıyor.

STK'ler planı 'insanlık dışı' diye nitelerken, bir göçmenlik uzmanı planla ilgili mahkemeye davası açılması gerektiğini söyledi. The Times'a konuşan bir hukuk uzmanı ise "İnsanların üçüncü bir ülkeye gönderilmesini açıkça engelleyen bir yasa yok" dedi.