Reuters: Biden istedi; AB, Türkiye'ye yaptırımları dondurdu

Britanya merkezli Reuters, 4 diplomata dayanarak, AB'nin TPAO'dan daha fazla yetkiliyi kara listeye alma planını dondurduğu haberini geçti.

Gelişmeyi Ankara'nın bu yıl başlattığı diplomatik girişimlerin meyve verdiğinin en net işareti olarak değerlendiren Reuters, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın Ankara'nın taviz vermeye açık gözükmesinden dolayı Brüksel'den Türkiye'ye yaptırım uygulamamasını talep ettiğini aktardı.

Reuters'e konuşan AB ve ABD'den diplomatlar, Biden yönetiminin, tam da NATO müttefiki ve AB adayı Türkiye'nin 'ödün vermeye daha istekli gözüktüğü' bir dönemde AB'nin yaptırım uygulamamasını istediğini dile getirdi.

Bir AB diplamatı "Türk yetkililerin ilaveten kara listeye alınması çalışması durmuş durumda ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.

İkinci AB diplomatı böyle bir çalışmanın gerçek anlamda hiç başlamadığını söylerken, üçüncüsü "Diplomatik yollara öncelik veriliyor" diye ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa ve Yunanistan'ın arzusu hilafına, Türkiye'deki AB yatırımlarına öncelik veren yaklaşımdan yana ağırlık koyduğunu hatırlatan Reuters, AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler hakkında hazırlayacağı raporun, daha önce Doüu Akdeniz'de enerji sondajları, insan hakları ve göç konusunda anlaşmazlıkları sıralaması öngörülürken, artık daha tarafsız tonda çıkmasının beklendiğini belirtti.

Bir diplomat, Yargıtay Başsavcısının HDP'nin kapatılması talebinin yaptırım meselesini yeniden gündeme getirmesinin beklenmediğini, ama AB'de tartışma konusu olabileceğini söyledi.